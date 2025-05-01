Давиташвили: Связанные с аэропортом Сухуми авиакомпании РФ не смогут работать в Грузии

Российские авиакомпании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать в Грузии.

Российские авиакомпании, организующие рейсы в аэропорт Сухуми, не смогут работать в Грузии.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, в Грузии действует закон, который запрещает иностранным компаниям заниматься коммерческой деятельностью в Абхазии и Южной Осетии без согласия Тбилиси.

"Компании, которые нарушают закон <...>, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках", - сказал он.