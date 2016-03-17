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    Связанная с РПК группировка взяла на себя ответственность за взрыв в Анкаре

    Курдская группировка Ястребы свободы Курдистана, связанная с РПК, взяла на себя ответственность за теракт

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Курдская группировка "Ястребы свободы Курдистана", связанная с Рабочей партией Курдистана (РПК),  взяла на себя ответственность за теракт в  столице Турции Анкаре, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Взрыв прогремел 13 марта на основной транспортной артерии столицы, бульваре имени Ататюрка, возле площади Кызылай и парка Гювен. Террористка-смертница Сехер Чагла Демир привела в действие взрывное устройство, установленное в автомобиле. С ней также был ее подельник.

    Погибли 35 человек, более 120 получили ранения. 

    Демир, как сообщило МВД, с 2003 года являлась членом РПК.

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