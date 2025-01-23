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СВР: Санкции в отношении Ирана и РФ – вызов для экономики Армении

СВР: Санкции в отношении Ирана и РФ – вызов для экономики Армении Санкции ЕС в отношении Ирана и России – вызов для экономики Армении.
В регионе
23 января 2025 г. 11:29
СВР: Санкции в отношении Ирана и РФ – вызов для экономики Армении

Санкции ЕС в отношении Ирана и России – вызов для экономики Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится докладе Службы внешней разведки Армении о внешних рисках для страны в 2025 году.

"В результате санкций против ряда наших партнеров – России и Ирана – использование нашего экономического потенциала ограничено рисками вторичных санкций", – отмечается в докладе.

В СВР считают, что на экономику страны могло бы позитивно повлиять смягчение или отмена санкций в отношении указанных стран. В то же время, СВР считает это маловероятным в 2025 году, поэтому уверена, что в текущем году риски для экономики останутся актуальными.

Дополнительный риск для Армении, как отметили в Службе, – возможное замедление роста экономики РФ из-за антироссийских санкций.

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Версия на английском языке EU sanctions against Iran, Russia represent challenge for Armenian economy, says FIS
Версия на азербайджанском языке Xarici Kəşfiyyat Xidməti: İran və Rusiyaya qarşı sanksiyalar Ermənistan iqtisadiyyatı üçün çağırışdır

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