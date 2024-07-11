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СВР России узнала о планах Франции отправить в Украину 2 тыс. военных

СВР России узнала о планах Франции отправить в Украину 2 тыс. военных Франция планирует отправить военный контингент в Украину, и на первом этапе их численность может составить 2 тыс. человек. Еще в марте этого года готовилась отправка военных на территорию Украины.
В регионе
11 июля 2024 г. 10:16
СВР России узнала о планах Франции отправить в Украину 2 тыс. военных

Франция планирует отправить военный контингент в Украину, и на первом этапе их численность может составить 2 тыс. человек. Еще в марте этого года готовилась отправка военных на территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в статье, опубликованном в журнале "Разведчик" на основе рассекреченных данных Службы внешней разведки (СВР) России.

При этом в статье говорится о том, что Минобороны Франции опасается, что незаметно переброску совершить не получится. Поскольку во французской армии обеспокоены ростом числа граждан республики, погибших в зоне боевых действий.

Согласно донесению резидента, численность потерь тщательно скрывается, как и само участие французских военных в конфликте.

"Только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли "десятки граждан Франции. Как неофициально признают в Минобороны Франции, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века", - сказано в публикации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины. СМИ сообщали о том, что власти Франции хотят создать и возглавить коалицию стран, готовых направить в Украину военных инструкторов для обучения ВСУ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya kəşfiyyatı: Fransa Ukraynaya 2 min hərbçi göndərməyi planlaşdırır

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