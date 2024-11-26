СВР РФ: Запад попытается дестабилизировать обстановку в странах постсоветского пространства

США планируют задействовать присутствующих в Украине иностранных боевиков из государств СНГ для дестабилизации обстановки в странах их происхождения, особенное внимание уделяется Беларуси, Грузии и Кыргызстану.

США планируют задействовать присутствующих в Украине иностранных боевиков из государств СНГ для дестабилизации обстановки в странах их происхождения, особенное внимание уделяется Беларуси, Грузии и Кыргызстану.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Службе внешней разведки России.

"США стремятся использовать украинский кризис для оказания негативного воздействия на социально-экономические и общественно-политические процессы в государствах СНГ. Цель - создать условия для организации там "цветных революций", - говорится в видеоматериалах, представленных СВР на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

В СВР в ближайшем будущем следует ожидать новых попыток Запада дестабилизировать обстановку в странах постсоветского пространства, ориентируясь на их внутриполитический календарь.

По данным ведомства, в фокусе внимания Соединенных Штатов находятся предстоящие президентские выборы в Беларуси в 2025 году, президентские и парламентские выборы в Кыргызстане в 2026 году.