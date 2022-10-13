СВМДА преобразуется в международную организацию

Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняли заявление о трансформации форума в международную организацию.

Участники саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняли заявление о трансформации форума в международную организацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите СВМДА в Астане.

Казахстан с 2020 года председательствует в СВМДА. "Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым", - сказал он.

В пресс-службе СВМДА отметили, что речь идет именно о смене статуса форума и преобразовании его в международную организацию.

СВМДА было создано по инициативе Казахстана в 1992 году. Форум нацелен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА с 13 октября являются 28 государств, на саммите в Астане участники поддержали заявку Кувейта на вступление в объединение. Девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира форума находится в столице Казахстана.