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Свириденко: Первое заседание совета Инвестфонда Украины и США состоится в июле

Свириденко: Первое заседание совета Инвестфонда Украины и США состоится в июле Первое заседание руководящего совета Инвестиционного фонда в рамках соглашения между Украиной и США пройдет в конце июля.
В регионе
5 июня 2025 г. 13:04
Свириденко: Первое заседание совета Инвестфонда Украины и США состоится в июле

Первое заседание руководящего совета Инвестиционного фонда в рамках соглашения о недрах между Украиной и США пройдет в конце июля.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

По ее словам, американские компании уже готовы инвестировать в фонд, но требуют гарантий.

"Планируем уже в конце июля провести первое заседание руководящего совета фонда. Это будет важный момент для запуска операционной части работы: утверждения комитетов, процедур, принципов отбора проектов", - написала она.

Свириденко также сообщила, что сейчас идет работа над проектами в сфере графита, лития, титана.

Отметим, что 1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание Инвестфонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

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Версия на английском языке Svyrydenko: First meeting of board of US-Ukraine Investment Fund to take place in July

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