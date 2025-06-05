Свириденко: Первое заседание совета Инвестфонда Украины и США состоится в июле

Первое заседание руководящего совета Инвестиционного фонда в рамках соглашения между Украиной и США пройдет в конце июля.

Первое заседание руководящего совета Инвестиционного фонда в рамках соглашения о недрах между Украиной и США пройдет в конце июля.

Как передает Report, об этом в соцсетях сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

По ее словам, американские компании уже готовы инвестировать в фонд, но требуют гарантий.

"Планируем уже в конце июля провести первое заседание руководящего совета фонда. Это будет важный момент для запуска операционной части работы: утверждения комитетов, процедур, принципов отбора проектов", - написала она.

Свириденко также сообщила, что сейчас идет работа над проектами в сфере графита, лития, титана.

Отметим, что 1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание Инвестфонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.