Свириденко: "Нафтогаз" получил рекордный кредит 500 млн евро под гарантию ЕС

Свириденко: "Нафтогаз" получил рекордный кредит 500 млн евро под гарантию ЕС Украинская компания "Нафтогаз" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение на 500 млн евро на закупку газа.
В регионе
13 августа 2025 г. 13:13
Свириденко: Нафтогаз получил рекордный кредит 500 млн евро под гарантию ЕС

Украинская компания "Нафтогаз" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение на 500 млн евро на закупку газа.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Украины Юлии Свириденко.

"Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение - 500 млн евро на закупку газа. Это самый большой проект банка в нашей стране", - подчеркнула премьер.

По ее словам, впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без госгарантии Украины.

"Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы", - пояснила Свириденко.

Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş naziri: “Naftoqaz” Aİ zəmanəti ilə 500 milyon avro kredit alıb

