Суточный прирост зараженных коронавирусом в России превысил 180 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 071, до 12 810 118.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 071, до 12 810 118.

Как передает Report, об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 1,4%.

За сутки госпитализировали 12 749 человек, что на 29,3% меньше показателя предыдущего дня, следует из данных штаба. Количество госпитализаций снизилось в 71 регионе, в 13 оно выросло, а еще в одном осталось без изменений.

Выздоровели за сутки 59 583 пациентов, до 10 569 271.

Число летальных исходов возросло за сутки на 661, до 335 414. Днем ранее было выявлено 714 смертей из-за ковида.