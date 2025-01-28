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Супруга погибшего в авиакатастрофе президента Ирана отстранена от должности 

Супруга погибшего в авиакатастрофе президента Ирана отстранена от должности  Секретарь Высшего совета культурной революции Ирана Абдольхоссейн Хосропанах отстранил Джамилю Аламолхода от должности главы Штаба по образованию при совете.
В регионе
28 января 2025 г. 10:58
Супруга погибшего в авиакатастрофе президента Ирана отстранена от должности 

Секретарь Высшего совета культурной революции Ирана Абдольхоссейн Хосропанах отстранил Джамилю Аламолхода от должности главы Штаба по образованию при совете.

Как передает Report со ссылкой на Azad Iran, об этом сообщило агентство ISNA.

На ее место назначен Джалал Мусави Хатир.

Отметим, что Джамиля Аламхода супруга президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета.

Вертолет, перевозивший президента Ирана, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны.

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Версия на азербайджанском языке Aviaqəzada ölən İran prezidentinin həyat yoldaşı vəzifəsindən kənarlaşdırılıb

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