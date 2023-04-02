Супруга Пашиняна: во время 44-дневной войны дезертировало 11 тыс. человек

Мы любим говорить весьма пафосные слова, чтобы скрыть реальность, но она такова, что во время 44-дневной войны у нас было 11 тысяч дезертиров.

Мы любим говорить весьма пафосные слова, чтобы скрыть реальность, но она такова, что во время 44-дневной войны у нас было 11 тысяч дезертиров.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян.

По ее словам, Армения потеряла на войне четыре тысячи военных.

"Когда Верховный Главнокомандующий призвал добровольцев встать на защиту Родины, они не отозвались на его призыв. Я, как женщина, решила сформировать группу и сделал это для того, чтобы мужчины видели как женщины создают вооруженные формирования и идут выполнять свой долг. Но мужчины плохо отреагировали на это", - сказала А.Акопян.

Она отметила, что во время ряда мероприятий некоторые люди выкрикивали лозунги "смерть предателям".

"Но вокруг нас было 11 000 (дезертиров - ред.) мужчин. Надеюсь, что когда я говорю предатель, это не должно быть преувеличением, потому что у нас много осужденных, особенно офицеров. Когда мы говорим "смерть предателям", мы не анализируем самих себя", - добавила А.Акопян.