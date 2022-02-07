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Супруга Эрдогана рассказала о его самочувствии после заражения коронавирусом

Супруга Эрдогана рассказала о его самочувствии после заражения коронавирусом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.
В регионе
7 февраля 2022 г. 21:27
Супруга Эрдогана рассказала о его самочувствии после заражения коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

Как передает Report, об этом сообщила его супруга Эмине Эрдоган в социальной сети Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Əminə Ərdoğan: “Allaha şükür yaxşıyıq”

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