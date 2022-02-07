Супруга Эрдогана рассказала о его самочувствии после заражения коронавирусом

Супруга Эрдогана рассказала о его самочувствии после заражения коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно.

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