Сулейман Сойлу: В Турции осталось всего 124 террориста

"В Турции осталось всего 124 террориста".

"В Турции осталось всего 124 террориста".

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"Они находятся в тяжелой осаде. Только по стране обезврежено 767 высокопоставленных, 51 "красных", 34 "синих", 37 "зеленых", 107 "оранжевых", 75 "серых" и 163 исполнителя террористических актов. В этом году в Турции обезврежено 36 особо опасных боевиков, в том числе 1 "красный", подчеркнул министр.

Сулейман Сойлу подчеркнул, что 29 октября 2023 года в Турции не останется террористов.

По словам министра, США помогают террористам. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставили PKK/YPG помощь в размере 2 миллиардов долларов за последние 3 года.