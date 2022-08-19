Сулейман Сойлу: В Турции осталось всего 124 террориста

"В Турции осталось всего 124 террориста".
Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
"Они находятся в тяжелой осаде. Только по стране обезврежено 767 высокопоставленных, 51 "красных", 34 "синих", 37 "зеленых", 107 "оранжевых", 75 "серых" и 163 исполнителя террористических актов. В этом году в Турции обезврежено 36 особо опасных боевиков, в том числе 1 "красный", подчеркнул министр.
Сулейман Сойлу подчеркнул, что 29 октября 2023 года в Турции не останется террористов.
По словам министра, США помогают террористам. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставили PKK/YPG помощь в размере 2 миллиардов долларов за последние 3 года.