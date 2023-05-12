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Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции

Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции США вмешиваются в выборы в Турции.
В регионе
12 мая 2023 г. 11:40
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции

США вмешиваются в выборы в Турции.

Как передает Report, об этом в интервью в интервью CNN Türk заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"США вмешиваются в эти выборы... Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже… Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции", - заявил он.

По словам Сойлу, Америка вмешивается в эти выборы с самого начала, а "Байден сказал, что мы не смогли сделать это с помощью переворота в 2016 году, на этот раз мы сделаем это с помощью выборов, а не переворота".

Глава МВД Турции считает, что в Вашингтоне "не хотят избрания Тайипа Эрдогана президентом США, а хотят видеть на его месте Кемаля Кылычдароглу", к которому, по американской задумке, должны перейти голоса за Мухаррема Индже, который объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов.

Сойлу известен своими резкими заявлениями в адрес Запада. Ранее он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона.

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Версия на азербайджанском языке Süleyman Soylu: “ABŞ seçkilərə müdaxilə edir”

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