Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции

США вмешиваются в выборы в Турции.

США вмешиваются в выборы в Турции.

Как передает Report, об этом в интервью в интервью CNN Türk заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"США вмешиваются в эти выборы... Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже… Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции", - заявил он.

По словам Сойлу, Америка вмешивается в эти выборы с самого начала, а "Байден сказал, что мы не смогли сделать это с помощью переворота в 2016 году, на этот раз мы сделаем это с помощью выборов, а не переворота".

Глава МВД Турции считает, что в Вашингтоне "не хотят избрания Тайипа Эрдогана президентом США, а хотят видеть на его месте Кемаля Кылычдароглу", к которому, по американской задумке, должны перейти голоса за Мухаррема Индже, который объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов.

Сойлу известен своими резкими заявлениями в адрес Запада. Ранее он обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ страны. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона.