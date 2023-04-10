Сулейман Сойлу: Никто не сможет помешать росту и развитию Турции

Никто не сможет помешать росту и развитию Турции.

Никто не сможет помешать развитию Турции, росту ее экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на мероприятии по случаю 178-й годовщины создания полиции этой страны.

Он подчеркнул, что турецкая полиция достойно справляется со своей работой, борется с терроризмом и наркотиками, пограничной контрабандой и грабежами.

Сойлу высоко оценил деятельность турецкой полиции во время ликвидации последствий разрушительного землетрясения 6 февраля.

По его словам, Министерство внутренних дел Турции также делится своим опытом с другими странами. "Попытавшиеся совершить госпереворот 15 июля не достигли своих целей. Конечно, наша полиция сыграла в этом особую роль. Сегодня Турция еще сильнее",- сказал он.