О нас

Сулейман Сойлу: Никто не сможет помешать росту и развитию Турции

Сулейман Сойлу: Никто не сможет помешать росту и развитию Турции Никто не сможет помешать росту и развитию Турции.
В регионе
10 апреля 2023 г. 12:08
Сулейман Сойлу: Никто не сможет помешать росту и развитию Турции

Никто не сможет помешать развитию Турции, росту ее экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на мероприятии по случаю 178-й годовщины создания полиции этой страны.

Он подчеркнул, что турецкая полиция достойно справляется со своей работой, борется с терроризмом и наркотиками, пограничной контрабандой и грабежами.

Сойлу высоко оценил деятельность турецкой полиции во время ликвидации последствий разрушительного землетрясения 6 февраля.

По его словам, Министерство внутренних дел Турции также делится своим опытом с другими странами. "Попытавшиеся совершить госпереворот 15 июля не достигли своих целей. Конечно, наша полиция сыграла в этом особую роль. Сегодня Турция еще сильнее",- сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Suleyman Soylu: 'No one will be able to prevent Türkiye's growth and development'
Версия на азербайджанском языке Süleyman Soylu: "Kimsə Türkiyənin böyüməsinə və inkişafına mane ola bilməyəcək”

Самое читаемое

Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках Года Гейдара Алиева
МЧС провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года Гейдара Алиева"
3 апреля 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi