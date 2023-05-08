Сулейман Сойлу: Независимость Турции беспокоит многие силы

Независимость Турции беспокоит многие силы.

Независимость Турции беспокоит многие силы.

Как сообщает Report со ссылкой на Akşam, об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Это точка противостояния. Им нужно обосноваться здесь для того, чтобы иметь влияние на другие сферы и направления. Самая большая победа Эрдогана в том, что он ликвидировал систему, сформированную после 1960 года", - сказал министр.

Глава МВД заявил, что за последние два года в стране не было нераскрытых преступлений:

"Мир видит нашу борьбу с терроризмом. Это видит и наш народ, наша молодежь. В настоящее время в Турции остается на свободе 85 террористов. Мы ликвидируем этих террористов к 100-й годовщине нашей республики. Среди молодежи возрос интерес к правящей Партии справедливости и развития. Потому что на противоположной стороне они видят беспорядок и хаос".