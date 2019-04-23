​Судья в Киеве подал иск к Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к президенту Украины Петру Порошенко, обвинил его в бездействии и потребовал от него возмещения морального ущерба, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Судья Окружного административного суда Киева подал иск к президенту Украины Петру Порошенко о признании бездействия главы государства, об обязательстве выдать указ о назначении судьи на должность и взыскании материального ущерба. Дело будет слушаться Кассационным административным судом Верховного суда", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

По данным суда, истец обосновал свой иск тем, что Порошенко в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", не издал указ о назначении судьи на должность, лишая тем самым доплаты за выслугу лет. Имя судьи не сообщается.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки более 99% протоколов.