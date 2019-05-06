Судья по делу экс-президента Армении взял самоотвод

Судья Вардан Григорян, которому было поручено рассмотреть дело экс-президента Армении Роберта Кочаряна и ряда других бывших высокопоставленных должностных лиц, взял самоотвод.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элен Аракелян.

"Судья по делу Вардан Григорян взял самоотвод. Это решение команда пока не получила, следовательно, чем был аргументирован подобный шаг, ничего сказать не можем", - сказала Э.Аракелян.

Ранее Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу Кочаряна. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.