О нас

Судья Конституционного суда Армении и члены семьи вызваны в Генпрокуратуру

Судья Конституционного суда Армении и члены семьи вызваны в Генпрокуратуру Судья Конституционного суда Армении Грайр Товмасян, его супруга Ламара Худавердян, дочери Гоар и Мэри Товмасян, а также еще два связанных лица Сона Худавердян и Рубик Казарян были вызваны в Генеральную прокуратуру страны для конфискации имущества незаконн
В регионе
6 сентября 2022 г. 16:19
Судья Конституционного суда Армении и члены семьи вызваны в Генпрокуратуру

Судья Конституционного суда Армении Грайр Товмасян, его супруга Ламара Худавердян, дочери Гоар и Мэри Товмасян, а также еще два связанных лица Сона Худавердян и Рубик Казарян были вызваны в Генеральную прокуратуру страны для конфискации имущества незаконного происхождения.

Как передает Report, об этом сообщает "Аздарар".

Сообщается, что в связи с законом "О конфискации незаконно полученного имущества", Управлением по конфискации незаконно полученного имущества Генпрокуратуры проведено расследование в отношении имущества указанных лиц. По итогам было принято решение вызвать их для дачи показаний.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi və ailə üzvləri Baş Prokurorluğa çağırılıb

Другие новости из категории

Эрдоган провел переговоры с главой президиума Боснии и Герцеговины
ФотоЭрдоган провел переговоры с главой президиума Боснии и Герцеговины
6 сентября 2022 г. 15:58
Украине вернули тела еще 25 погибших военнослужащих
Украине вернули тела еще 25 погибших военнослужащих
6 сентября 2022 г. 13:53
Состоялся телефонный разговор между Зеленским и Пелоси
Состоялся телефонный разговор между Зеленским и Пелоси
6 сентября 2022 г. 12:52
Эрдоган: Европу ожидают проблемы зимой из-за сокращения поставок газа из РФ
Эрдоган: Европу ожидают проблемы зимой из-за сокращения поставок газа из РФ
6 сентября 2022 г. 12:08
Вице-премьер Украины: Требуем гуманитарный коридор с территорий вокруг ЗАЭС
Вице-премьер Украины: Требуем гуманитарный коридор с территорий вокруг ЗАЭС
6 сентября 2022 г. 11:44
Эрдоган: Турция выступает за мир и стабильность на Балканах
Эрдоган: Турция выступает за мир и стабильность на Балканах
6 сентября 2022 г. 11:31
На нефтебазе в Кривом Роге в результате ракетной атаки начался пожар
На нефтебазе в Кривом Роге в результате ракетной атаки начался пожар
6 сентября 2022 г. 11:22
Из России с начала года выехали 419 тыс. человек
Из России с начала года выехали 419 тыс. человек
6 сентября 2022 г. 10:51
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ превысили 50 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ превысили 50 тыс. человек
6 сентября 2022 г. 10:26
Путин проводит совещание с Шойгу и Герасимовым в закрытом режиме
Путин проводит совещание с Шойгу и Герасимовым в закрытом режиме
6 сентября 2022 г. 09:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi