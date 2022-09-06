Судья Конституционного суда Армении и члены семьи вызваны в Генпрокуратуру

Судья Конституционного суда Армении Грайр Товмасян, его супруга Ламара Худавердян, дочери Гоар и Мэри Товмасян, а также еще два связанных лица Сона Худавердян и Рубик Казарян были вызваны в Генеральную прокуратуру страны для конфискации имущества незаконн

Судья Конституционного суда Армении Грайр Товмасян, его супруга Ламара Худавердян, дочери Гоар и Мэри Товмасян, а также еще два связанных лица Сона Худавердян и Рубик Казарян были вызваны в Генеральную прокуратуру страны для конфискации имущества незаконного происхождения.

Как передает Report, об этом сообщает "Аздарар".

Сообщается, что в связи с законом "О конфискации незаконно полученного имущества", Управлением по конфискации незаконно полученного имущества Генпрокуратуры проведено расследование в отношении имущества указанных лиц. По итогам было принято решение вызвать их для дачи показаний.