Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за пожаров

Движение судов в турецком проливе Дарданеллы приостановлено в обе стороны из-за природных пожаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент по морским вопросам Минтранса Турции.

"Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны из-за природных пожаров, произошедших в провинции Чанаккале", - говорится в сообщении.

Один из пожаров, по данным агентства IHA, возник в районе населенного пункта Сарыджаели. Под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на обширную территорию, в том числе сельскохозяйственные угодья, и приблизился к самому населенному пункту. Пожар тушат с земли и воздуха, дым от него распространился на пролив.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным и через Босфор с Черным.