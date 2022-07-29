Судно с зерном покинет порт Одессы сегодня в течение дня

Судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор.

Судно с зерном покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор.

Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что первое судно с зерном с Украины может покинуть порт Одессы уже "сегодня или завтра".

Украина и Россия отдельности подписали соглашения по зерну с Турцией и ООН 22 июля в Стамбуле. В рамках подписанного соглашения, Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта через Черное море. Срок действия соглашения о разблокировании портов - 120 дней. Но соглашение также предусматривает возможность его продления.

Согласно документу, представители Украины, Турции и ООН будут контролировать загрузку зерна на суда в украинских портах. Судна с зерном через заминированные участки моря будут вести украинские лоцманы, которые получат карту безопасных маршрутов. Кроме того, после прохождения Черного моря зерновозы будут под наблюдением Совместного координационного центра проходить через Босфор.