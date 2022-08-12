Судно Razoni с украинским зерном направилась из Турции в Египет

Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки — сухогруз Razoni – покинуло турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта.

Первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки — сухогруз Razoni – покинуло турецкий порт Мерсин и направляется в сторону Египта.

Как передает Report, об этом сообщает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic.

Судно Razoni вышло из порта Одессы 1 августа с 26 тыс. тонн кукурузы на борту в рамках достигнутого в Турции соглашения и должно было прибыть в Ливан утром 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе ливанского заказчика от зерна, которое идет из Одессы на сухогрузе, в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. Сообщалось, что грузоперевозчик рассматривает альтернативных покупателей, в том числе за пределами Ливана.

В четверг судно вошло в турецкий порт Мерсин. Глава базирующейся в Мерсине судоходной компании Toros Кадыр Сойер заявил, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тыс. тонн зерна, после чего судно направится в Египет.