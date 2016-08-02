​Судан решил закрыть школы, связанные с Фетхуллахом Гюленом

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ После попытки госпереворота в Турции правительство Судана решило закрыть учебные заведения, связанные с Фетхуллахом Гюленом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Турции в Судане Джамаледдин Айдан на форуме в Хартуме.

"Президент Судана издал постановление закрыть все школы, связанные с организацией Гюлена в стране", — заявил посол.

Он добавил, что Анкара ценит солидарность Хартума в сложившейся ситуации, и отметил, что президент Судана Омар аль-Башир был одним из немногих глав государств, лично позвонивших Реджепу Тайипу Эрдогану на следующий день после событий.