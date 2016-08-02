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    ​Судан решил закрыть школы, связанные с Фетхуллахом Гюленом

    Посол: Президент Судана издал постановление закрыть все школы, связанные с организацией Гюлена в стране

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ После попытки госпереворота в Турции правительство Судана решило закрыть учебные заведения, связанные с Фетхуллахом Гюленом.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Турции в Судане Джамаледдин Айдан на форуме в Хартуме.

    "Президент Судана издал постановление закрыть все школы, связанные с организацией Гюлена в стране", — заявил посол.

    Он добавил, что Анкара ценит солидарность Хартума в сложившейся ситуации, и отметил, что президент Судана Омар аль-Башир был одним из немногих глав государств, лично позвонивших Реджепу Тайипу Эрдогану на следующий день после событий.

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