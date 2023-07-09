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Судан и Иран договорились в Баку о возобновлении дипотношений

Судан и Иран договорились в Баку о возобновлении дипотношений Судан и Иран договорились о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств в ближайшем будущем.
В регионе
9 июля 2023 г. 17:31
Судан и Иран договорились в Баку о возобновлении дипотношений

Судан и Иран договорились о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств в ближайшем будущем.

Как передает Report, к такому решению привели переговоры, состоявшиеся в Азербайджане между главой МИД Судана Али ас-Садиком и его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Официально об этом объявил министр иностранных дел Ирана во время пресс-конференции в Алжире, куда он прибыл с официальным визитом.

Восстановление отношений происходит на фоне нормализации между Эр-Риядом и Тегераном. Судан разорвал дипломатические отношения с Ираном в 2016 году после штурма посольства Саудовской Аравии в Тегеране. В марте текущего года Саудовская Аравия и Иран договорились возобновить отношения в марте в рамках сделки, заключенной при посредничестве Китая. Встреча Ас-Садика и Абдоллахианом состоялась на полях министерской встречи Движения неприсоединения в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Sudan və İran Bakıda diplomatik əlaqələri bərpa etmək barədə razılığa gəliblər

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