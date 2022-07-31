Суда с украинским зерном прибудут в Турцию 3 августа

Первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми с Украины достигнет территориальных вод Турции 3 августа.

Первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми с Украины достигнет территориальных вод Турции 3 августа.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNN Türk , караван будут сопровождать беспилотники. Кроме того, прохождение судов с зерном будут отслеживать с помощью спутников представители стамбульского Совместного координационного центра.

Телеканал отмечает, что по инициативе Анкары первые суда с зерном проследуют к берегам Сомали. Минобороны Турции в воскресенье сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины, которое планируется начать в сжатые сроки.

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.