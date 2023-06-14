Суд вынес приговор обвиняемому в захвате "Банка Грузии" в Кутаиси

Кутаисский городской суд приговорил к 13 годам тюрьмы Григола Нарсия, обвиняемого в нападении на отделение "Банка Грузия" в Кутаиси.

Кутаисский городской суд приговорил к 13 годам тюрьмы Григола Нарсия, обвиняемого в нападении на отделение "Банка Грузия" в Кутаиси.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Нарсия задержали в день нападения, 20 сентября 2022 года, на месте преступления. Прокуратура предъявила ему обвинение по статьям "Террористический акт", "Захват заложников с террористической целью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".

Сторона защиты оценивает приговор суда как необъективный и не исключает его обжалования. По мнению обвинения, рассмотрев все доказательства по делу, судья вынес объективное решение.

Сразу после захвата банка нескольким гражданам удалось сбежать, а 13 человек обвиняемый взял в заложники. Он собрал заложников в одной комнате и потребовал связаться с полицией, руководством банка и включить прямой эфир в соцсетях, чтобы информировать общество о нападении.

После установления связи с представителями власти захватчик потребовал 2 млн долларов, вертолет и микроавтобус.

В случае невыполнения требований или проведения спецоперации по освобождению заложников, обвиняемый угрожал взрывом гранаты, приведенной в боевую готовность, и убийством заложников, сказано в материалах дела.

Спустя несколько часов при участии полиции из банка удалось вывести пять заложников, а в 19:36, несмотря на оказываемое сопротивление, удалось задержать обвиняемого. После этого были освобождены остальные заложники.