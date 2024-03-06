Суд в Иране одобрил конфискацию груза нефтяного танкера из США

Международный суд Тегерана удовлетворил иск против США от граждан Ирана, страдающих от буллёзного эпидермолиза и не получающих необходимые лекарства из-за санкций Соединенных Штатов. Суд постановил конфисковать груз (американскую нефть), который год назад

Международный суд Тегерана удовлетворил иск против США от граждан Ирана, страдающих от буллёзного эпидермолиза и не получающих необходимые лекарства из-за санкций Соединенных Штатов. Суд постановил конфисковать груз (американскую нефть), который год назад перевозил в Персидском заливе судно Advantage Sweet.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"На фоне санкций западных стран и особенно США, которые воспрепятствовали продаже шведской компанией лекарств пациентам, и нанесли им серьезный физический и психологический ущерб. Суд постановил конфисковать груз судна Advantage Sweet в Персидском заливе, и он был конфискован", - говорится в сообщении агентства.

В конце апреля прошлого года в центральном командовании ВМС США заявили, что этот танкер, следовавший под флагом Маршалловых Островов, был захвачен в Оманском заливе Военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Американские ВМС утверждали, что действия Ирана "противоречат международному законодательству и нарушают безопасность и стабильность в регионе".

По утверждению Пятого флота ВМС, в течение двух лет (2021-2023) Иран незаконно захватил как минимум пять торговых судов на Ближнем Востоке.