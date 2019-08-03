Суд в Грузии упразднил тюремное наказание за употребление и сбыт наркотиков в малых дозах

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск омбудсмена и признал неконституционными нормы Кодекса административных правонарушений и Уголовного кодекса, предполагающие арест на 15 суток или лишение свободы сроком до одного года за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, сбыт или употребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров в малом размере. Как передаёт Report, соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

"Народный защитник Грузии (омбудсмен) указывал на то, что действия, которые наказываются оспариваемыми нормами, не представляют такой общественной опасности, что оправдало бы использование тюремного заключения. Исходя их указанного, истец считал, что такого рода санкции, как административное заключение или лишение свободы, являются непропорциональными мерами и не соответствуют первому и второму пункту статьи 9 Конституции Грузии", - сказано в решении суда.

Своим решением суд обязал парламент страны внести изменения в указанные кодексы и подобрать соответствующую меру наказания.