Суд в Грузии осудил двух подростков по делу об убийстве, вызвавшем масштабные протесты

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Тбилисский городской суд приговорил к 10 и 9 годам лишения старшеклассников, обвиняемых в совершении убийства и попытке совершения убийства в декабре 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", это уголовное дело вызвало широкий резонанс и стало причиной масштабных акций протеста по всей стране, организованных отцом одного из убитых Зазой Саларидзе. Мужчина заявлял, что в групповой драке между старшеклассниками двух тбилисских школ его сыну нанесли 12 колотых ран не задержанные, а сыновья высокопоставленных лиц, которых покрывает прокуратура.

Накануне суд разделил предположение Саларидзе и отверг версию обвинения, что двое задержанных убили 16-летнего Давида. Суд признал их виновными в убийстве в этой массовой драке другого старшеклассника Левана Дадунашвили.

Накануне на фоне массовых протестов в отставку ушел главный прокурора Грузии Ираклия Шотадзе.

Позже протестующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов. Акция протеста будет продолжена сегодня в 16:00.

Сегодня для встречи с отцом убитого Зазой Саралидзе к установленным перед зданием парламента палаткам пришел президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В знак поддержки президент обнял Саралидзе и выразил ему соболезнования.