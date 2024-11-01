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Суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней

Суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней Марнеульский магистратский суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участках под Марнеули в день парламентских выборов.
В регионе
1 ноября 2024 г. 15:28
Суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней

Марнеульский магистратский суд в Грузии арестовал двух граждан, обвиняемых в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участках под Марнеули в день парламентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания "Рустави 2".

"Суд избрал заключение в виде меры пресечения для задержанных за вброс бюллетеней в урну. Один из задержанных является заместителем председателя Марнеульского городского совета", - сообщает телеканал.

МВД Грузии сообщило 31 октября о задержании двоих граждан за то, что они вбросили бюллетени в урну на избирательном участке в Марнеульском районе. В день парламентских выборов в соцсетях был распространен видеоматериал, на котором на участке под Марнеули в урну вбрасывают бюллетени. В связи с инцидентом голосование на том участке было остановлено, а результаты голосования были признаны недействительными.

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