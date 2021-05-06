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Суд в Ереване рассмотрит иск экс-президента Кочаряна к Пашиняну

Суд в Ереване рассмотрит иск экс-президента Кочаряна к Пашиняну В качестве компенсации истец требует 2 миллиона драмов, эквивалентных порядка 4 тысячам долларов
В регионе
6 мая 2021 г. 16:38
Суд в Ереване рассмотрит иск экс-президента Кочаряна к Пашиняну

Суд в Ереване приступил сегодня к рассмотрению иска экс-президента Армении Роберта Кочаряна против и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, в котором подавший в отставку глава правительства обвиняется в клевете, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Иск был подан в апреле 2020 года. Пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова сообщила, что речь идет о сделанном Пашиняном заявлении во время одного из митингов в Сюникской области в рамках агиткампании по референдуму, в котором тот пообещал направить нажитые Кочаряном крупные денежные средства на нужды армии.

По словам пресс-секретаря, в качестве компенсации истец требует 2 миллиона драмов, эквивалентных порядка 4 тысячам долларов.

Ранее защита Кочаряна уже подавала исковое заявление против Пашиняна. Тогда предметом иска стали заявления главы правительства, обвинившего экс-президента в "организации убийств" во время акций протеста оппозиции в 2008 году.

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Версия на азербайджанском языке Koçaryanın Paşinyana qarşı iddiası əsasında məhkəmə başlayıb

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