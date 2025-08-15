Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну

Антикоррупционный суд в Ереване продлил арест бизнесмену, главе ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну сроком на 2 месяца.

Антикоррупционный суд в Ереване продлил арест бизнесмену, главе ГК "Ташир" Самвелу Карапетяну сроком на 2 месяца.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила журналситам адвокат Лиана Гаспарян.

Она сообщила, что намерена обжаловать это решение.

"Самое удивительное, что при рассмотрении предъявленных обвинений суд установил, что только в первом обвинении, касающемся призыва, есть обоснованные подозрения, а в других обвинениях, выдвинутых господину Карапетяну, обоснованные подозрения отсутствуют. В качестве основания для задержания послужили риск побега и препятствования делу. Суд исключил в качестве основания риск совершения нового деяния", – заявила Гаспарян.

Рассмотрение ходатайства длилось почти 10 часов. У суда все это время ждали родные и единомышленники Карапетяна.

Предприниматель был взят под стражу сроком на два месяца в июне. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти.

Спустя некоторое время было возбуждено новое уголовное дело, связанное с деятельностью ГК "Ташир" – компанию заподозрили в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. Были арестованы четверо сотрудников компании.

Также кабмин объявил о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении".