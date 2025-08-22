О нас

Суд в Ереване продлил арест бизнесмену Галстяну на три месяца

В регионе
22 августа 2025 г. 16:14
Суд в Ереване на три месяца продлил арест бизнесмену Тиграну Галстяну, проходящего по делу о "подготовке теракта и попытке захвата власти".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Судья Карен Фархоян решил, что риск вмешательства Галстяна в ход расследования высокий, по этой причине он удовлетворил ходатайство прокурора.

Он также заявил, что не согласен с аргументами стороны обвинения, будто он может скрыться или воспрепятствовать следствию, напомнив суду, что у него четверо несовершеннолетних детей.

Суд также продлил на три месяца арест водителя арестованного депутата от фракции "Армения" Артура Саркисяна – Каро Окумушяна.

Напомним, 7 августа Следственный комитет сообщил, что дело в отношении 18-ти представителей движения "Священная борьба" направлено в суд. Указанные лица проходят по делу о "подготовке теракта и попытке захвата власти". Лидер движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти в стране.

Версия на азербайджанском языке Terror aktı hazırlamağa cəhddə ittiham olunan erməni iş adamının həbs müddəti uzadılıb

