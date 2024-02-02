Суд в Ереване отправил под домашний арест экс-замглавы Минэкономики

Антикоррупционный суд в Ереване на два месяца отправил под домашний экс-замминистра экономики Армении Ани Испирян, фигурирующую в громком деле о махинациях.

Антикоррупционный суд в Ереване на два месяца отправил под домашний экс-замминистра экономики Армении Ани Испирян, фигурирующую в громком деле о махинациях.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение о мере пресечения было объявлено в пятницу утром.

Уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора было возбуждено 31 января. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания, которая представила заявку в три раза дороже - на 392 млн драмов (почти 100 тыс. долларов). Позже стало известно, что речь идет о компании Synergy. В настоящее время по делу арестованы директор компании Ашот Ованнисян, бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян, глава департамента политики госинвестиций Минэкономики Лилия Сираканян.