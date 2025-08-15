Суд в Ереване отклонил иск об освобождении архиепископа Аджапахяна из-под ареста

Суд в Ереване отклонил иск защиты об освобождении архиепископа Микаэла Аджапахяна из-под ареста, но продлил срок ареста лишь на 10 дней, сославшись на небольшой объем уголовного производства.

Суд в Ереване отклонил иск защиты об освобождении архиепископа Микаэла Аджапахяна из-под ареста, но продлил срок ареста лишь на 10 дней, сославшись на небольшой объем уголовного производства.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Аджапахян не признал свою вину.

На суде заявил о том, что не собирается просить у суда, чтобы его отпустили.

Священнослужитель отметил, что никогда не был так свободен, как за эти 50 дней нахождения под арестом.

Напомним, что Аджапахян был арестован в конце июня по обвинению в публичных призывах к свержению власти. Поводом стали несколько интервью, в которых он критиковал действующие власти и говорил о необходимости госпереворота.