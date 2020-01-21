 Наверх

Суд в Ереване оставил владельца оппозиционного телеканала под арестом

Суд в Ереване оставил владельца оппозиционного телеканала под арестом

Апелляционный суд Армении в ходе заседания принял решение оставить под арестом владельца оппозиционного армянского телеканала TV5 Армена Тавадяна, который обвиняется в попытке подкупа свидетеля по делу о свержении конституционного строя в 2008 году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам адвокат Тавадяна Ованес Худоян.

"Как мы и предполагали, суд решил оставить под арестом Тавадяна. Мы, конечно, обжалуем это решение, и, если будет нужно, в европейских инстанциях", - отметил Худоян.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!