Суд в Екатеринбурге продлил срок ареста азербайджанцу Лалаеву

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест азербайджанцу Шахину Лалаеву до 19 июля.

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест азербайджанцу Шахину Лалаеву до 19 июля.

Об этом сообщает Report.

Отметим, что Лалаев был задержан 26 июня в ходе рейдов российских силовиков в Екатеринбурге. В отношении него суд 29 июня принял меру пресечения в виде ареста на 3 суток.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана 28 июня выступил с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.