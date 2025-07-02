О нас

Суд в Екатеринбурге продлил срок ареста азербайджанцу Лалаеву

Суд в Екатеринбурге продлил срок ареста азербайджанцу Лалаеву Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест азербайджанцу Шахину Лалаеву до 19 июля.
В регионе
2 июля 2025 г. 10:56
Суд в Екатеринбурге продлил срок ареста азербайджанцу Лалаеву

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест азербайджанцу Шахину Лалаеву до 19 июля.

Об этом сообщает Report.

Отметим, что Лалаев был задержан 26 июня в ходе рейдов российских силовиков в Екатеринбурге. В отношении него суд 29 июня принял меру пресечения в виде ареста на 3 суток.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана 28 июня выступил с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Yekaterinburqda saxlanılan Şahin Lalayevin həbs müddətini uzadıb

Самое важное

Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
Ильхам Алиев поговорил со своим иранским коллегой
26 июня 2025 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi