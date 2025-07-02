Суд в Екатеринбурге продлил срок ареста азербайджанцу Лалаеву

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест азербайджанцу Шахину Лалаеву до 19 июля.
Об этом сообщает Report.
Отметим, что Лалаев был задержан 26 июня в ходе рейдов российских силовиков в Екатеринбурге. В отношении него суд 29 июня принял меру пресечения в виде ареста на 3 суток.
Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.
МИД Азербайджана 28 июня выступил с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.