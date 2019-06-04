Суд в Чехии разрешил экстрадицию племянника Сержа Саргсяна.

Пражский городской суд разрешил экстрадицию в Армению Нарека Саргсяна - племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Как передает Report co ссылкой на "Пражский экспресс", Н.Саргсян был задержан в Праге в декабре прошлого года сотрудниками Интерпола и чешской полицией. Во время проверки документов он предоставил фальшивый паспорт Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

Ранее СНБ Армении в ходе обысков в принадлежащих Нареку Саргсяну помещениях и в квартире его отца обнаружила деньги и наркотики. Были найдены также рисунки Мартироса Сарьяна, которые он получил, злоупотребив доверием одного из наследников художника.