Суд в Армении вернул государству проданное здание бывшей воинской части

Антикоррупционный суд удовлетворил иск генпрокуратуры Армении и вернул государству отчужденное ранее здание бывшей воинской части "Ерасх-1" в Араратской области.

Антикоррупционный суд удовлетворил иск генпрокуратуры Армении и вернул государству отчужденное ранее здание бывшей воинской части "Ерасх-1" в Араратской области.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что суд счел недействительным соглашение, по которому здание общей площадью в 2 200 кв. м. и прилегающая территория в 1,2 га в 2009 году были проданы гражданину Э.А. за 60 млн драмов (около 150 тыс. долларов по текущему курсу). Крупная недвижимость расположена в селе Армаш.

Отметим, что в прошлом году по факту отчуждения было возбуждено уголовное дело против экс-министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего командира 3-го армейского корпуса Григория Хачатурова. Последний несколько месяцев был под арестом, в декабре 2023 году вышел на свободу под залог.