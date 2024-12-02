О нас

Суд в Армении вернул государству проданное здание бывшей воинской части

Суд в Армении вернул государству проданное здание бывшей воинской части Антикоррупционный суд удовлетворил иск генпрокуратуры Армении и вернул государству отчужденное ранее здание бывшей воинской части "Ерасх-1" в Араратской области.
В регионе
2 декабря 2024 г. 13:46
Суд в Армении вернул государству проданное здание бывшей воинской части

Антикоррупционный суд удовлетворил иск генпрокуратуры Армении и вернул государству отчужденное ранее здание бывшей воинской части "Ерасх-1" в Араратской области.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что суд счел недействительным соглашение, по которому здание общей площадью в 2 200 кв. м. и прилегающая территория в 1,2 га в 2009 году были проданы гражданину Э.А. за 60 млн драмов (около 150 тыс. долларов по текущему курсу). Крупная недвижимость расположена в селе Армаш.

Отметим, что в прошлом году по факту отчуждения было возбуждено уголовное дело против экс-министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего командира 3-го армейского корпуса Григория Хачатурова. Последний несколько месяцев был под арестом, в декабре 2023 году вышел на свободу под залог.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Министр цифровой трансформации: Украина может впервые применить рой дронов в 2025 году
Министр цифровой трансформации: Украина может впервые применить "рой дронов" в 2025 году
2 декабря 2024 г. 14:13
Кобахидзе не исключил возможность признания судом оппозиционных партий неконституционными
Кобахидзе не исключил возможность признания судом оппозиционных партий неконституционными
2 декабря 2024 г. 11:50
Шольц: Германия окажет Украине военную помощь на 650 млн евро
Шольц: Германия окажет Украине военную помощь на 650 млн евро
2 декабря 2024 г. 11:16
МВД Грузии задержал 24 человека в ходе акции протеста
МВД Грузии задержал 24 человека в ходе акции протеста
2 декабря 2024 г. 10:16
Глава МИД Ирана находится с визитом в Турции для обсуждения ситуации в Сирии
Глава МИД Ирана находится с визитом в Турции для обсуждения ситуации в Сирии
2 декабря 2024 г. 10:11
Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме
Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме
2 декабря 2024 г. 10:00
В Армении произошло землетрясение
В Армении произошло землетрясение
2 декабря 2024 г. 09:34
На Алтае шесть человек умерли из-за острого инфекционного гастроэнтероколита
На Алтае шесть человек умерли из-за острого инфекционного гастроэнтероколита
2 декабря 2024 г. 09:08
В Тбилиси спецназ начал зачистку площади Свободы от протестующих
В Тбилиси спецназ начал зачистку площади Свободы от протестующих
2 декабря 2024 г. 02:23
В МВД Грузии призвали родителей увести детей с места проведения митинга в Тбилиси
В МВД Грузии призвали родителей увести детей с места проведения митинга в Тбилиси
2 декабря 2024 г. 00:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi