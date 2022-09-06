Суд в Армении отклонил апелляцию по делу о брошенных в морге телах солдат

Суд Котайкской области Армении отклонил апелляционную жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по делу о брошенных в мешках в подвал Абовянского морга телах погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих.

Суд Котайкской области Армении отклонил апелляционную жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по делу о брошенных в мешках в подвал Абовянского морга телах погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил подавший соответствующую жалобу адвокат Гарик Галикян.

Однако он отметил, что пока не получил судебного постановления.

Напомним, что с вышеупомянутым сенсационным утверждением выступили родственники погибших военнослужащих спустя 7 месяцев после войны, 31 мая 2021 года. В те дни правительство Армении не публиковало данные о жертвах или пропавших без вести.

Распоряжением армянского премьера Никола Пашиняна Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на основании публикаций, сделанных в связи с инцидентом. Было проведено служебное расследование, допрошены некоторые родители, но Следственный комитет прекратил уголовное производство.