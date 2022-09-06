Суд в Армении отклонил апелляцию по делу о брошенных в морге телах солдат

Суд Котайкской области Армении отклонил апелляционную жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по делу о брошенных в мешках в подвал Абовянского морга телах погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих.
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Однако он отметил, что пока не получил судебного постановления.
Напомним, что с вышеупомянутым сенсационным утверждением выступили родственники погибших военнослужащих спустя 7 месяцев после войны, 31 мая 2021 года. В те дни правительство Армении не публиковало данные о жертвах или пропавших без вести.
Распоряжением армянского премьера Никола Пашиняна Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело на основании публикаций, сделанных в связи с инцидентом. Было проведено служебное расследование, допрошены некоторые родители, но Следственный комитет прекратил уголовное производство.