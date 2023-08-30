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Суд в Армении оставил под арестом бывшего министра обороны Тонояна

Суд в Армении оставил под арестом бывшего министра обороны Тонояна Антикоррупционный суд Армении принял решение оставить под арестом бывшего министра обороны республики Давида Тонояна, которого обвиняют в закупке непригодных ракет для авиации и присвоении средств.
В регионе
30 августа 2023 г. 11:41
Суд в Армении оставил под арестом бывшего министра обороны Тонояна

Антикоррупционный суд Армении принял решение оставить под арестом бывшего министра обороны республики Давида Тонояна, которого обвиняют в закупке непригодных ракет для авиации и присвоении средств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Высшего судебного совета Армении.

"Антикоррупционный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Давида Тонояна и оставил его под арестом", - говорится в сообщении.

Тоноян находится под арестом с сентября 2021 года, по этому делу проходят также другие высокопоставленные военнослужащие.

Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении 4,6 млн долларов (США).

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