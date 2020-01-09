Суд в Армении арестовал обвиняемого в убийстве 16-летней девушки

Суд в Армении арестовал в среду мужчину, обвиняемого в убийстве в Ереване 16-летней девушки, сообщила пресс-секретарь следственного комитета Наира Арутюнян, передает Report со ссылкой наРИА Новости

Ранее в СК заявили, что тело девушки было обнаружено 5 января в одной из квартир в центре столицы. По подозрению в совершении преступления через день был задержан мужчина 1993 года рождения, который дал признательные показания.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки", - написала Арутюнян в Facebook.

По данным агентства Sputnik Армения, обвиняемый - уроженец города Гюмри Рафаел Сукиасян, который с сентября работал в армянском министерстве обороны оператором связи.