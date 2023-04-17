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В Армении возбуждено уголовное дело в отношении двух азербайджанских солдат по нескольким статьям

В Армении возбуждено уголовное дело в отношении двух азербайджанских солдат по нескольким статьям Суд общей юрисдикции в Ереване арестовал двух азербайджанских солдат, заблудившихся ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики и оказавшихся на территории Армении.
В регионе
17 апреля 2023 г. 13:24
В Армении возбуждено уголовное дело в отношении двух азербайджанских солдат по нескольким статьям

Суд общей юрисдикции в Ереване принял решение об аресте двух азербайджанских солдат, заблудившихся ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики и оказавшихся на территории Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в отношении азербайджанских военнослужащих прокуратура РА возбудила уголовное дело по нескольким статьям.

В частности, как сообщает генпрокуратура, в отношении Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова возбуждено уголовное дело по целому ряду статей уголовного кодекса Армении. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы по предварительному сговору группой лиц, контрабанде и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda əsir saxlanılan azərbaycanlı əsgərlərə qarşı cinayət işi açılıb, həbs qərarı verilib
Версия на английском языке Armenia opens criminal case against 2 Azerbaijani soldiers under several articles

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