В Армении возбуждено уголовное дело в отношении двух азербайджанских солдат по нескольким статьям

Суд общей юрисдикции в Ереване арестовал двух азербайджанских солдат, заблудившихся ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики и оказавшихся на территории Армении.

Суд общей юрисдикции в Ереване принял решение об аресте двух азербайджанских солдат, заблудившихся ввиду неблагоприятных погодных условий в направлении Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики и оказавшихся на территории Армении.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, в отношении азербайджанских военнослужащих прокуратура РА возбудила уголовное дело по нескольким статьям.

В частности, как сообщает генпрокуратура, в отношении Агшина Бабирова и Гусейна Ахундова возбуждено уголовное дело по целому ряду статей уголовного кодекса Армении. Они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы по предварительному сговору группой лиц, контрабанде и незаконном обороте оружия и боеприпасов.