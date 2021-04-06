Суд снял с Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя

Суд снял с экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя на основании решения КС

Суд снял с экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя на основании решения КС, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения".

Судья общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян приняла решение о прекращении уголовного дела о "1 марта", поскольку конституционный суд признал антиконституционной статью 300.1 (свержение конституционного строя), по которой было предъявлено обвинение второму президенту Роберту Кочаряну и ряду бывших чиновников.

Решение предполагает, что мера пресечения в отношении бывшего главы Генштаба Юрий Хачатуров и экс-министра обороны Сейрана Оганяна будет аннулирована, поскольку они оба обвиняются лишь по этой статье. А по части Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна уголовное преследование продолжится, поскольку им инкриминируются и другие преступления. Второй президент обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян - в отмывании денег.

Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила второму президенту Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает дело сфабрикованным и заявляет о политическом преследовании. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.

