О нас
Report Georgia
Аудио новости

Суд снял с Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя

Суд снял с Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя Суд снял с экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя на основании решения КС
В регионе
6 апреля 2021 г. 18:00
Суд снял с Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя

Суд снял с экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя на основании решения КС, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения".

Судья общей юрисдикции Еревана Анна Данибекян приняла решение о прекращении уголовного дела о "1 марта", поскольку конституционный суд признал антиконституционной статью 300.1 (свержение конституционного строя), по которой было предъявлено обвинение второму президенту Роберту Кочаряну и ряду бывших чиновников.

Решение предполагает, что мера пресечения в отношении бывшего главы Генштаба Юрий Хачатуров и экс-министра обороны Сейрана Оганяна будет аннулирована, поскольку они оба обвиняются лишь по этой статье. А по части Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна уголовное преследование продолжится, поскольку им инкриминируются и другие преступления. Второй президент обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян - в отмывании денег.

Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила второму президенту Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает дело сфабрикованным и заявляет о политическом преследовании. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Россия начала проверку боеготовности армии
Россия начала проверку боеготовности армии
6 апреля 2021 г. 17:21
Пашинян рассказал о полномасштабных реформах в армии
Пашинян рассказал о полномасштабных реформах в армии
6 апреля 2021 г. 17:16
Премьер-министр Армении освободил от должности своего советника
Премьер-министр Армении освободил от должности своего советника
6 апреля 2021 г. 16:36
Президент Грузии ушла на самоизоляцию
Президент Грузии ушла на самоизоляцию
6 апреля 2021 г. 16:26
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
На Туркменбашинском комплексе НПЗ планируется выпускать авиатопливо марки Jet A-1
На Туркменбашинском комплексе НПЗ планируется выпускать авиатопливо марки Jet A-1
6 апреля 2021 г. 15:53
Президент Украины: НАТО - это единственный путь к окончанию войны
Президент Украины: НАТО - это единственный путь к окончанию войны
6 апреля 2021 г. 15:27
Иран объявил о начале испытаний усовершенствованных центрифуг для обогащения урана
Иран объявил о начале испытаний усовершенствованных центрифуг для обогащения урана
6 апреля 2021 г. 12:59
Путин встретился в видеоформате с Кочаряном
Путин встретился в видеоформате с Кочаряном
6 апреля 2021 г. 12:35
Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом
Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом
6 апреля 2021 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi