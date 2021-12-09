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Суд России отправил под домашний арест советника Минобороны

Суд России отправил под домашний арест советника Минобороны Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина.
В регионе
9 декабря 2021 г. 21:34
Суд России отправил под домашний арест советника Минобороны

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Лопатина Александра Михайловича", - сказала она.

Срок домашнего ареста установлен до 7 февраля 2022 года.

Лопатина подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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