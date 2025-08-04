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Суд рассмотрит дело о теракте в "Крокус Сити Холле" в закрытом режиме

Суд рассмотрит дело о теракте в "Крокус Сити Холле" в закрытом режиме Второй западный окружной военный суд по ходатайству гособвинения в закрытом режиме рассмотрит материалы дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".
В регионе
4 августа 2025 г. 14:17
Суд рассмотрит дело о теракте в Крокус Сити Холле в закрытом режиме

Второй западный окружной военный суд по ходатайству гособвинения в закрытом режиме рассмотрит материалы дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее ходатайство было заявлено гособвинителем в целях сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса.

В понедельник суд начал рассматривать по существу дело в отношении 19 обвиняемых. Фигурантам дела предъявлены обвинения в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

Кроме того, потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте заявлено 27 гражданских исков.

Напомним, что теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта прошлого года. Четверо вооруженных террористов открыли огонь на поражение по посетителям концерта группы "Пикник", а затем подожгли зал. Преступники убили 145 человек и ранили более 550.

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