Суд продлил арест обвиняемого в подготовке покушения на Пашиняна экс-мэра Еревана

Экс-зампред союза добровольцев "Еркрапа", бывший мэр Еревана Альберт Базеян, которого обвиняют в подготовке покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, останется под арестом до 23 января.

Экс-зампред союза добровольцев "Еркрапа", бывший мэр Еревана Альберт Базеян, которого обвиняют в подготовке покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, останется под арестом до 23 января.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Георгий Меликян.

Судья отклонил ходатайство адвоката Базеяна об изменении меры пресечения в его отношении.

Ранее СНБ Армении сообщила, что 23 сентября Базеян и еще семеро членов военно-патриотической организации "Крестоносцы" задержаны по делу о попытке захвата власти.

Базеян помещен под стражу 26 сентября по обвинению в попытке госпереворота. Сам бывший зампред Союза добровольцев "Еркрапа" вину не признает, считает себя политзаключенным.