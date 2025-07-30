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Суд признал виновным водителя из кортежа Пашиняна, сбившего беременную женщину

Суд признал виновным водителя из кортежа Пашиняна, сбившего беременную женщину Суд признал виновным водителя Арама Навасардяна, который находясь за рулем машины из кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна, совершил наезд на беременную женщину в 2022 году.
В регионе
30 июля 2025 г. 11:29
Суд признал виновным водителя из кортежа Пашиняна, сбившего беременную женщину

Суд признал виновным водителя Арама Навасардяна, который находясь за рулем машины из кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна, совершил наезд на беременную женщину в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, водителя признали виновным в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, что по неосторожности привело к смерти человека.

Адвокат семьи погибшей Раффи Асланян сообщил, что вопрос вины водителя решен, а вопрос наказания будет рассмотрен на этапе дополнительных слушаний. Потерпевшая сторона удовлетворена решением, поскольку ее доводы были учтены судом, добавил юрист.

"В момент происшествия действовал старый Уголовный кодекс, по которому Навасардяну грозило лишение свободы до пяти лет. По новому УК инкриминируемое ему деяние предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы. Но с учетом того, что новый кодекс ужесточен, будет применен старый, и наказание может быть не столь суровым", – пояснил Асланян.

По его словам, меру пресечения в отношении водителя – подписку о невыезде – оставили без изменений.

Отмечается, что 26 апреля 2022 года Навасардян сбил женщину, не остановился и уехал с места происшествия. Однако спустя два часа вернулся и принял участие в следственных действиях.

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