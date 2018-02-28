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    Суд признал экс-мэра Тбилиси виновным

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Суд признал бывшего мэра Тбилиси и одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава виновным, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ. 

    Угулава приговорили к тюремному заключению сроком на 1 год и 3 месяца, однако приговор, вынесенный Апелляционным судом по другому уголовному делу, поглотил сегодняшний приговор, и вынесенный сегодня приговор будет считаться отбытым.

    Угулава обвинялся в хищении-растрате 48 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси. 

    Георгий Угулава - грузинский политик, мэр Тбилиси с 12 июля 2005 года по 22 декабря 2013 года.

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