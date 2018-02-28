Суд признал экс-мэра Тбилиси виновным

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Суд признал бывшего мэра Тбилиси и одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулава виновным, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Угулава приговорили к тюремному заключению сроком на 1 год и 3 месяца, однако приговор, вынесенный Апелляционным судом по другому уголовному делу, поглотил сегодняшний приговор, и вынесенный сегодня приговор будет считаться отбытым.

Угулава обвинялся в хищении-растрате 48 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси.

Георгий Угулава - грузинский политик, мэр Тбилиси с 12 июля 2005 года по 22 декабря 2013 года.