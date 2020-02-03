Суд принял в производство дело экс-президента Армении Сержа Саргсяна

Суд общей юрисдикции Еревана принял в производство уголовное дело, по которому проходит бывший президент Армении Серж Саргсян, обвиняемый в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе судебного департамента страны.

Специальная следственная служба Армении 4 декабря 2019 года предъявила обвинение Саргсяну в связи с тем, что он организовал с 25 января по 7 февраля 2013 года хищение государственных средств на сумму 489 млн драмов (1 млн долларов США) путем растраты группой должностных лиц.